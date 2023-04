Newcastle med viktig seier mot Manchester United i mesterligajakten

I reprisen av ligacupfinalen var det Newcastle som var sterkest og som til slutt tok en fortjent seier.

Newcastle skapte flere kjempemuligheter, men greide likevel bare å sette to mål forbi David de Gea i United-buret. Joe Willock fikk æren av å sette kampens første mål da han scoret tjue minutter inn i andreomgangen. Like før slutt doblet Callum Wilson ledelsen og trygget en fortjent seier.

Søndagens oppgjør var svært viktig med tanke på topp fire og kampen om mesterligaspill neste sesong.

Seieren sender Newcastle opp på tredjeplassen i Premier League. Manchester-klubben har like mange poeng, men er på plassen bak med svakere målforskjell. Tottenham er på femteplass, bare poenget bak, men de har en kamp mer spilt enn både Newcastle og Manchester United. Opp til ligaleder Arsenal er det 22 poeng.

Newcastle har funnet formen under Eddie Howes ledelse. På St James' Park har det kun blitt ett tap denne sesongen. Nederlaget kom mot Liverpool som fikk god hjelp av et tidlig rødt kort til Newcastle-keeper Nick Pope. Laget har også best defensiv statistikk i ligaen med bare 19 mål imot etter 27 kamper spilt.

Hektisk periode

Erik ten Hags United har i perioder sett svært sterke ut denne sesongen, men fikk seg en real trøkk da de røk 0-7 for Liverpool for to runder siden. Forrige runde ble det poengdeling mot Southampton.

United går nå en hektisk periode i møte. Søndagens oppgjør var det første av hele ni kamper i april. Allerede onsdag møter de Brentford til en ny kamp i Premier League.

Hjemmelaget var mest frampå i innledning til kampen, og etter kvarteret spilt måtte de Gea fram med en utrolig dobbeltredning for å hindre Newcastle-ledelse. Sean Longstaff var også nære scoring da han fyrte av fra distanse etter 38 minutter, før Willock var like nærme minuttet senere.

Mer av det samme

Newcastle hadde flesteparten av sjansene i førsteomgangen og dermed var det United som kunne være mest fornøyde med 0-0 til pause.

Etter hvilen fortsatte det med mer av det samme og i det 65. minutt fant Newcastle endelig veien til nettmaskene. Innlegget fra Bruno Guimarães fant Saint-Maximin på bakerste stolpe som headet ballen tilbake inn i feltet igjen. På tre meter sto Willock som enkelt kunne stusse inn 1-0.

United trengte mål, men isteden var det nok en gang Newcastle som skulle komme nærme scoring da de satte den både i tverrliggeren og stolpen ti minutter senere.

På tampen trygget Wilson seieren da han stanget ballen i mål på innlegg fra Kieran Trippier.

