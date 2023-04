Graham Potter ferdig som Chelsea-manager

Det opplyser London-klubben på sine nettsider søndag kveld. Sparkingen skjer dagen etter at laget tapte 0-2 for Aston Villa. Potter ledet laget i sju måneder etter at han forlot Brighton for jobben i London.

Potter hadde svært gode resultater med Brighton før overgangen, men har slitt stort med stjernegalleriet i Chelsea etter at han tok over for Thomas Tuchel, som fikk sparken i september. Totalt ble det 31 kamper som Chelsea-sjef.

Potter og Chelsea vant bare fire av 19 seriekamper siden nettopp Villa ble slått 2-0 borte i midten av oktober.

Saltor tar over

Det er elendig uttelling etter å ha brukt klart mest penger i Fotball-Europa på spillerkjøp de siste ni månedene. Med ti oppgjør igjen ligger Chelsea helt nede på 11.-plass.

Chelsea opplyser at Bruno Saltor vil lede laget midlertidig. Saltor var med Potter fra Brighton.

– På vegne av alle i klubben ønsker å vi å takke Graham for hans bidrag i Chelsea. Sammen med supporterne vil vi nå stille oss bak Bruno resten av sesongen. Vi har ti kamper igjen og en kvartfinale i mesterligaen fremfor oss, sier Chelsea-eier Todd Boehly i en uttalelse.

Milliardforbruk

Chelsea møter Real Madrid i mesterligaens kvartfinale. Den neste kampen for de blåkledde er mot Liverpool i ligaen tirsdag.

Chelsea har brukt mange milliarder kroner på å forsterke laget denne sesongen. Blant annet har de hentet Enzo Fernández, som var med å vinne VM med Argentina før jul. Ukrainske Mykhailo Mudryk ble også signert foran nesen på London-rival Arsenal. De to overgangene skal ha kostet dem godt over to milliarder til sammen.

Tidligere søndag ble det klart at Brendan Rodgers var ferdig i Leicester.

