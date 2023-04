Tuchels Bayern knuste Dortmund i «Der Klassiker» etter gigatabbe

Bayern vartet opp med en maktdemonstrasjon i lørdagens utgave av «Der Klassiker». Hjemmelaget scoret tre mål i løpet av ti minutter i første omgang og sikret seg et forsprang gjestene aldri var i nærheten av å hente inn igjen.

Med seieren fikk nyansatte Tuchel en perfekt start på Bayern-livet mot sin tidligere arbeidsgiver.

I tillegg til å være Tuchels første kamp som Bayern-sjef, var oppgjøret spesielt interessant i lys av toppstriden i den tyske bundesligaen. Før runden ledet Dortmund med ett poeng på rivalen, men etter lørdagens tap tok Bayern seg forbi og topper med en to poengs luke.

De to poengene kan være et langt steg på veien mot nok et seriemesterskap for Bayern. Klubben kan ta sin ellevte strake Bundesliga-tittel hvis de går til topps også i år.

I kjempeform

Dortmund har vært i kjempeform etter nyttår og sto med ni seirer på sine siste ti seriekamper. Lørdagens tap var lagets første i Bundesliga siden 2-4-smellen for Borussia Mönchengladbach 11. november i fjor.

Likevel er nederlaget kjent kost for Dortmund, som ikke har slått Bayern i ligaen siden 2018. Halvåret senere var Dortmund også på tabelltopp før møtet med rivalen på bortebane. Den kampen endte med 5-0 til Bayern og nok et seriemesterskap til de rødkledde ved endt sesong.

Bayern tok føringen før kvarteret spilt da Dayot Upamecano scoret fra egen banehalvdel. Likevel var det ikke et imponerende forsøk fra franskmannen som ledet til målet, men heller manglende presisjon fra Dortmund-målvakt Gregor Kobel.

Keeperen skulle avverge et svakt pasningsforsøk fra Upamecano da han feilberegnet spretten og måtte se ballen trille i eget mål.

Müller doblet

Fem minutter senere doblet veteranen Thomas Müller ledelsen. På en corner ruvet Matthijs de Ligt høyest i boksen og headet ballen i retning bakerste stolpe. Der sto Müller og kneet inn 2-0. I kjent Müller-stil var scoringen lite pen, men viktig.

Fem minutter etter det igjen dukket samme mann opp igjen og la på til 3-0. Julian Ryerson mistet ballen dypt i banen og lot Leroy Sané komme seg til skudd. Kobel reddet det første forsøket, men måtte se seg slått på returen fra den tyske veteranen.

Ryerson ble tatt ut av Dortmund-laget i pausen.

Fem minutter etter hvilen la Kingsley Coman på til 4-0. Målet kom etter en utsøkt målgivende pasning fra Sané.

Emre Can satte inn en trøstescoring fra ellevemetersmerket 18 minutter før full tid. Donyell Malen pyntet ytterligere på sluttresultatet da også han fant veien til nettmaskene like før slutt.

