Jesus sto opp fra de døde og scoret to da Arsenal slo Leeds

Seieren gjør at Arsenal topper tabellen åtte poeng foran Manchester City med én kamp mer spilt. London-laget har vunnet sju seriekamper på rad og har igjen ni runder av sesongen.

Da halvtimen var passert, ble Jesus lagt i bakken av Leeds-forsvarer Luke Ayling. Den faste straffetakeren Bukayo Saka startet oppgjøret på benken. Martin Ødegaard tok dermed ballen i hendene, men ga den senere bort til Jesus.

Sistnevnte var sikker fra krittmerket og plasserte ballen midt i mål. Det var brasilianerens første ligakamp fra start siden november etter et langvarig skadeavbrekk.

To minutter etter hvilen doblet Ben White ledelsen for de rødkledde. Gabriel Martinelli slo inn fra venstre, og på bakerste stolpe styrte høyrebacken ballen i nettet via tverrliggeren. Noen minutter senere satte Jesus inn sitt andre mål for dagen.

Leeds' danske høyreback Rasmus Kristensen reduserte med et kvarter igjen, men senere fastsatte Granit Xhaka resultatet til 4-1 etter en målgivende pasning fra Ødegaard.

Arsenal møter Liverpool på Anfield i neste runde, mens Leeds tar imot Nottingham Forest.

[ Manchester City herjet med Liverpool og snudde til overlegen seier ]