Tung generalprøve for det norske U21-landslaget – tapte med tre igjen

Det ble skuffende uttelling i de to siste kampene før EM-alvoret starter i Romania i juni. I puljespillet der skal de norske guttene møte Sveits, Frankrike og Italia.

Portugiserne hadde god kontroll på hjemmebane i Varzim og lot ikke nordmennene låne ballen så veldig ofte. Samtidig var det en meget sjansefattig kamp den første halvtimen.

Etter 33 minutter ble Norge straffet på dødball. Sebastian Sebulonsen pirket unna corneren fra Arsenal-proffen Fábio Vieira, men Afonso Sousa ventet i returrommet og dunket inn 1-0 via Joshua Kitolano.

Portugal byttet åtte mann i pausen, men fortsatte å styre banespillet. Innbytter og Marseille-spiss Vitinha satte inn 2-0 i det 65. minuttet etter vakkert forarbeid av Samu Costa.

Osame Sahraoui ble byttet inn mot slutten og kom til en fin sjanse på tampen. Like etter satte André Almeida inn 3-0 for Portugal med et langskudd.

[ Smerud gir seg som U21-landslagstrener: – Klar til å trene alle klubber i Skandinavia ]