Norge tapte nye poeng etter sjansesløsing i Georgia: – En kamp vi skal vinne

– Dette er en kamp vi skal vinne. Førsteomgangen var veldig bra. Vi skapte tre store sjanser i tillegg til målet. Det ble uroligere noen ganger etter pause. Georgia er et veldig godt kontringslag, sa landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

– Så burde vi ha scoret mot slutten. Vi burde scoret både to og tre, la han til.

Norge var klart best i første omgang, tok ledelsen tidlig ved Alexander Sørloth og hadde sjanser nok til å punktere kampen før pause. Særlig en dobbeltsjanse ved Mohamed Elyounoussi og Fredrik Aursnes burde gitt 2-0.

Etter Georgias utligning hadde Sørloth og Martin Ødegaard gigantsjanser til å gi Norge seieren. Igjen ble det norske laget nektet et straffespark, da Aursnes ble taklet ulovlig. De norske spillerne flokket seg rundt dommeren, men fikk ikke annet enn et gult kort til Ola Solbakken. Det ble bare ett norsk poeng.

Dermed fikk ikke Ståle Solbakkens lag starten på kvalifiseringen som han håpet på. Ett poeng på de to første kampene er skuffende, men i kampen om 2.-plassen som gir billett til EM i Tyskland, er ikke så mye tapt. Som landslagssjefen har sagt, vil mye være gjort om Norge tar flere poeng enn både Georgia og Skottland i innbyrdes oppgjør, og slår Kypros to ganger.

Norge hadde god kontroll på Georgias store stjerne Khvicha Kvaratskhelia og skapte mye selv, men fikk for annen gang på fire dager dårligere betalt enn fortjent.

[ «Kvaradona» er mannen å stoppe ]

Styrte i vinden

Det var mye snakk om «Kvaradona» før kampen, og det gikk bare ett minutt før han viste seg fram. Han ble spilt opp på en kontring og slo direkte over til Irakli Azarov som kunne avslutte i farlig posisjon, men Marcus Holmgren Pedersen kom i veien for skuddet.

Så skulle det gå lenge til neste gang Georgias store stjerne skapte noe, for det var Norge som tok tak i kampen på forblåste Batumi Arena. Det blåste kraftig opp mot slutten av oppvarmingen, og en sky med sand, støv og bygningsmateriale sto ut fra et av høyhusene som er under bygging rett utenfor stadion. Søppel og løsøre blåste inn på banen, og det var utrivelige forhold for fotball, uten at de norske lot seg affisere av det. Verre var det kanskje med hjemmelaget, som leverte en oppvisning i feilpasninger.

Norge dominerte kampen med ballbesittelse nær 70 prosent og kom til flere halvsjanser før ledermålet i det 15. minutt. Et langt oppspill ble lagt ned av Fredrik Aursnes til Sørloth, som brukte muskler og kjempet seg forbi flere motspillere på tvers av banen før han med venstrebeinet sendte et hardt og flatt skudd i lengste hjørne før Georgia-kaptein Guram Kashia nådde fram med taklingsfoten.

Det var hans 16. landslagsmål, og dermed er han mestscorende i familien. Faren Gøran scoret sitt 15. og siste mål for Norge mot Portugal i 1993, drøyt to år før Alexander ble født. Spissen jublet sammen med lagkameratene og de få norske supporterne nede i hjørnet.

[ Klaveness møtte og inspirerte georgiske kvinnelag ]

Kjempesjanse

Ola Solbakken var eneste endring i det norske laget da han ble foretrukket framfor Sander Berge på høyre kant, og han leverte en flott første omgang. Flere ganger var han dypt på egen halvdel og tok ballen fra Kvaratskhelia, andre ganger skapte han sjanser som da han i det 34. minutt skapte sjansen som burde gitt 2-0 med en tunnel på Jemal Tabidze og innlegg til Elyounoussi, som fyrte løs inne i målgården. En fantomredning av Giorgi Mamardashvili i målet nektet Moi hans 10. landslagsmål som ville tangert fetteren Tariks målfangst.

Returen gikk rett til Aursnes, men kom for fort på ham til at han greide å styre ballen under tverrliggeren i det åpne målet.

Innimellom kom Norge til mange halvsjanser, men i slutten av omgangen begynte Georgia omsider å yppe seg. Kvaratskhelia, som var langt fra Napoli-formen og litt tidligere misset helt i et mottak så det ble norsk innkast, hadde lagets første ordentlige sjanse da han i det 39. minutt fikk rom for skudd i feltet og skrudde ballen noen centimeter over. Han var nær avslutning på en kontring litt senere, men ble taklet av Birger Meling, og Norge gikk til pause med fortjent ledelse.

[ «I 83 minutter jaktet Norge poeng mot Spania. Hva hjelper det?» ]

Slo tilbake

Den andre omgangen startet derimot med en trippelsjanse til hjemmelaget. Leo Østigård blokkerte skuddet fra Georgi Mikautadze, Moi blokkerte Zuriko Davitashvilis forsøk på returen, før Ørjan Nyland reddet Otar Kakabadzes skudd fra kort hold ved stolpen. En stund så det ut som det bare var et skremmeskudd, da Norge festet grep igjen, men akkurat da klokka passerte en time utnyttet franskfødte Georges Mikautadze svakt norsk forsvarsspill, løp fra Stefan Strandberg og scoret alene med Nyland.

Det satte ytterligere fart i hjemmepublikum på en fullsatt arena, og to minutter senere var innbytter Saba Lobzhanidze nær å gjøre 2-1 da han ble spilt fram av Kvaratskhelia. Nyland svarte med en god redning.

I slutten av kampen var det Norge som var nærmest. Keeper leverte en kjemperedning på Sørloths skudd fra kort hold i det 72. minutt, og fire minutter senere blåste Ødegaard returen over åpent mål etter at Sørloth var frampå igjen. Så ble Aursnes tatt ulovlig i feltet, men uten å falle.

[ Ståle Solbakken etter 0-3 mot Spania: – Det lå ett poeng og ventet på oss ]

---

Kampfakta:

EM-kvalifisering fotball menn tirsdag, gruppe A i Batumi:

Georgia – Norge 1-1 (0-1)

Batumi Arena, 20.000 tilskuere

Mål: 0-1 Alexander Sørloth (15), 1-1 Georges Mikhautadze (60).

Dommer: Andris Treimanis, Latvia.

Gult kort: Irakli Azarov (53), Giorgi Aburjania (76), Giorgi Gocholeishvili (90), Georgia, Ola Solbakken (80), Birger Meling (89), Norge.

Lagene:

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen (Julian Ryerson fra 90.), Stefan Strandberg, Leo Østigård, Birger Meling – Ola Solbakken (Ola Brynhildsen fra 82.), Martin Ødegaard, Patrick Berg (Kristian Thorstvedt fra 90.), Fredrik Aursnes, Mohamed Elyounoussi (Sander Berge fra 77.) – Alexander Sørloth.

Ubenyttede reserver: Jacob Karlstrøm, Egil Selvik – Morten Thorsby, Stian Gregersen, Fredrik Bjørkan, Hugo Vetlesen, Andreas Hanche-Olsen, Jørgen Strand Larsen.

Georgia (5-3-2): Giorgi Mamardashvili – Otar Kakabadze, Solomon Kverkvelia, Guram Kashia, Jemal Tabidze (Budu Zivzivadze fra 59.), Irakli Azarov (Giorgi Gocholeishvili fra 70.) – Zuriko Davitashvili (Saba Lobzhanidze fra 59.), Nika Kvekveskiri, Giorgi Aburjania (Luka Gagnidze fra 90.) – Georges Mikhautadze (Giorgi Beridze fra 90.), Khvicha Kvaratskhelia.

Ubenyttede reserver: Giorgi Loria, Luka Gugeshashvili – Giorgi Chakvetadze, Gabriel Sigua, Davit Volkov, Saba Sazonov, Lasha Dvali.

---