Portugal kjørte over Luxembourg – Ronaldo med to nye mål

Portugal har møtt de to av de dårligste lagene i pulja så langt (Liechtenstein og Luxembourg), men målteften er det ingenting å si på.

Ronaldo scoret to mål i begge kampene som endte med solide seirer i favør portugiserne, og de har ikke sluppet inn mål. Roberto Martínez fått en flott start som portugisisk landslagssjef. Han var ferdig i Belgia etter et skuffende VM i Qatar like før jul.

Ronaldo åpnet scoringsfesten i Luxembourg etter ni minutter. Bruno Fernandes la et flott innlegg på bakerste stolpe. Der kom Nuno Mendes i stor fart og nikket ballen tilbake i feltet, og Ronaldo tuppet inn ledermålet.

Seks minutter senere doblet João Felix ledelsen da han stanget ballen i mål på innlegg fra Bernardo Silva. Bare minutter etterpå skulle Bernardo tegne seg på scoringslisten. João Palhinha sendte av gårde en hard pasning som City-stjernen videresendte i mål med et godt plassert hodestøt.

Etter en halvtime scoret Ronaldo sitt andre alene gjennom med Luxembourg-keeper Anthony Moris. Ronaldo ble byttet ut etter rundt en times spill.

Med et kvarter igjen la Otávio på til 5-0, før Rafael Leão fastsatte resultatet med et flott soloraid på tampen. Portugal møter Bosnia-Hercegovina i neste kamp i juni. I tillegg er Slovakia og Island i puljen.

[ Kremmål av Saka etter stor Ukraina-markering på Wembley ]