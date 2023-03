Leeds stengte eget stadion etter råd fra politiet

Premier League-klubben bekrefter selv grepet fredag.

I en melding i klubbens kanaler i sosiale medier heter det at alle klubbens kontorer og virksomheter stenges inntil videre.

Klubben beklager videre ulempene dette måtte medføre.

Det opplyses ingenting om årsaken til det uvanlige grepet, annet enn at politiet har vært inne i bildet forut for beslutningen. BBC melder at årsaken skal være relatert til sikkerhet, og at en trussel fremsatt i sosiale medier skal ligge bak.

Samtlige ansatte i Leeds er sendt hjem.

