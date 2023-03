Tottenham avga poeng mot tabelljumboen – Ward-Prowse utlignet på overtid

Pedro Perro sendte de liljehvite i føringen rett før pause, men Che Adams sørget for utligning bare minuttet ut i andreomgangen. Etter drøyt 65 minutter headet Harry Kane inn ledelse for London-klubben igjen. Senere økte Ivan Perisic til 3-1, før Theo Walcott reduserte kort tid etterpå.

Det så lenge ut til at Tottenham ville ta med seg alle poengene hjem til London, men på overtid sørget Ward-Prowse for at lagene delte poengene.

Tottenham møter Everton i neste runde, mens Southampton tar imot West Ham.

Douglas Luiz, Jacob Ramsey, Emiliano Buendía scoret målene for Aston Villa i 3-0-seieren over Bournemouth. Leeds vant sin kamp 4-2 mot Wolves, mens Brentford og Leicester spilte uavgjort 1-1.

