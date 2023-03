Conte hardt ut mot egne spillere og klubb: – Mange selvopptatte spillere

– Jeg ser mange selvopptatte spillere, og spillere som ikke vil hjelpe hverandre og spille med hjertet. Jeg er skikkelig opprørt, sa Conte på pressekonferansen etter uavgjortkampen.

Italieneren tok over de liljehvite november 2021 og har fortsatt til gode å vinne et trofé med London-klubben. Det er han riktignok ikke alene om. Tottenham har bare vunnet ett trofé på de siste 20 årene under Daniel Levys eierskap.

– Her er vi blitt vant til det over lang tid. Klubben har ansvaret for overgangsvinduet. Alle trenerne som har vært her har ansvaret, sa Conte og fortsatte:

– Og spillerne? Hvor er spillerne? Min erfaring tilsier at hvis du ønsker å vinne, hvis du ønsker å kjempe, så må dette aspektet forbedres. Og dette aspektet er for øyeblikket veldig, veldig svakt. Og jeg ser bare elleve spillere som spiller for seg selv.

Italieneren var krystallklar på at spillerne ikke var vant til å spille om trofeer og mente at de ikke ønsket å spille under press og stress.

– Det er enkelt. Tottenhams historie er slik. I 20 år har eieren vært her og de har ikke vunnet noe. Hvorfor er det slik? Er det bare klubbens skyld, eller er det alle managerne som har vært her?

– Hittil har jeg prøvd å skjule situasjonen, men ikke nå. Jeg vil ikke se hva jeg har sett i dag fordi dette er uakseptabelt – også for fansen. De følger oss, betaler for billetter. Å se laget ha en slik prestasjon er uakseptabelt. Vi må tenke nøye over dette.

[ Tottenham avga poeng mot tabelljumboen – Ward-Prowse utlignet på overtid ]