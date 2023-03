Sørloth og Sociedad sløste med sjansene og røk ut av europaligaen

Etter 0-2-tap på bortebane var laget avhengig av scoringer hjemme i San Sebastian om det skulle bli videre avansement. José Mourinhos Roma-lag tettet godt igjen i første omgang, men etter sidebytte kom vertene til mange store sjanser.

Sørloth hadde den første av dem da han fikk nikke i god posisjon på innlegg fra Baris Méndez i det 47. minutt. Han greide ikke å styre avslutningen mellom stengene.

Noen minutter senere greide Georginio Wijnaldum så vidt å blokkere en avslutning fra Méndez, og litt senere var det Nicola Zalewski som blokkerte et skudd fra Mikel Merino.

Etter halvspilt omgang skjøt Mikel Oyarzabal i undersiden av tverrliggeren fra kloss hold etter et hjørnespark.

Sørloth ble byttet ut etter en drøy times spill. Hans erstatter Carlos Fernández ble utvist på overtid med to gule kort.

Det ble farvel i europaligaen også for et par andre nordmenn. Morten Thorsby spilte halvannen omgang da Union Berlin tapte 0-3 borte for belgiske Union Saint-Gilloise og 3-6 sammenlagt.

Kristoffer Zachariassen spilte hele kampen da Ferencváros tapte 0-2 hjemme og 0-4 sammenlagt for Leverkusen.

Tidligere torsdag var Marcus Holmgren Pedersen ubenyttet reserve da Feyenoord danset videre i europaligaen med 7-1-seier over Sjakhtar Donetsk.

