Fifa lover å følge opp NFFs forslag: – Det beste vi kunne håpe på

Forslaget fra NFF var særlig knyttet til fjorårets omstridte VM-sluttspill i Qatar. I forkant av kongressen hadde Norges fotballpresident Lise Klaveness blitt lovet at forslaget ville bli tatt opp.

Ifølge NRK løste Fifa det ved at den gjenvalgte presidenten Gianni Infantino tok ordet og viste til en videoinnspilling med Michael Llama. Han er leder for forbundets komité for menneskerettigheter.

I klippet fortalte Llama at man forplikter seg til å undersøke hvilket ansvar Fifa har for menneskerettighetsbrudd i Qatar. Han sa videre at det vil bli laget en offentlig rapport med en analyse av det NFF etterspør.

– Dette var det vi kunne håpe på i dag, selv om den virkelige jobben starter nå, sa Lise Klaveness til VG etterpå.

NFFs forslag til Fifa-kongressen var todelt:

* En diskusjon om hvordan Fifa overholdt sine forpliktelser knyttet til menneskerettigheter under fotball-VM i Qatar.

* En diskusjon om hvordan Fifa skal overholde de samme menneskerettighetsforpliktelsene i fremtiden.

