VIF-profilen spilte med Haaland: – En ekstrem forvandling

Haaland fortsetter sin nesten uvirkelige scoringsrekke i storklubben City, og i mesterligakampen mot Leipzig (7-0-seier) tirsdag dunket jærbuen like godt inn fem scoringer. I Premier League har den norske landslagsstjernen utrolige 28 scoringer på 26 kamper.

– Helt rått av Haaland

Vålerengas Petter Strand har jobbet med Haaland på tett hold: Strand var i MFK i perioden 2016-2019, mens Haaland var der i perioden 2017-2019.

– Det er jo helt rått, det Erling gjør. Det er gøy å følge med på ham. I Molde-tiden så jeg for meg at han skulle få en bra karriere, men at den skulle bli så bra som dette … Det tror jeg ingen kunne tenke seg, sier VIF-profilen til Dagsavisen.

Erling Braut Haaland bare scorer og scorer for Manchester City. (Dave Thompson/AP)

Han peker på flere ting som årsak til jærbuens suksess.

– Han har jo vært veldig dedikert, da. Han har stått igjen og terpet og terpet på treningsfeltet, for å kunne bli en av verdens beste målscorere. Han var ikke fornøyd hvis han bommet på en avslutning. Han skulle ha hundre prosent uttelling. Så det har vært mye hardt arbeid. Og så har han hatt flinke folk rundt seg, som har hjulpet ham å ta riktige valg, sier Strand.

– En spinkel gutt da han kom til Molde

– Er det noen spesielle ting du husker fra deres tid i Molde?

– Da han kom til Molde, var Erling en spinkel gutt. Etter noen måneder var han plutselig et beist. Så den innsatsen han la ned, både på matfronten og i gymmen, var stor. Han gjorde virkelig jobben. Han gikk fra liten gutt til beist, sier Strand smilende.

---

Dette er Erling Braut Haalands ville målstatistikk i mesterligaen:

* Manchester City: 10 mål på 6 kamper

* Borussia Dortmund: 15 mål på 13 kamper

* Salzburg: 8 mål på 6 kamper

* Totalt: 33 mål på 25 kamper (snitt: 1,32)

(Kilde: NTB)

---

– Det var en ekstrem forvandling på bare få måneder, legger Vålerenga-spilleren til.

– Hvor langt kan det gå for Haaland?

– Han har jo kommet ganske langt allerede. Det er vanskelig å gjøre det så mye bedre. Målet hans nå må jo bare være å holde det gående slik han gjør. Vinne titler, sier Strand.

Petter Strand (t.v.) på Vålerenga-trening onsdag, her med Mohamed Ofkir. (Jørn H. Skjærpe)

