Ekstra Bladet: Høgmo aktuell som ny Midtjylland-trener

Tirsdag fikk spanjolen Albert Capellas sparken i Midtjylland, og ifølge Ekstra Bladet skal Høgmo være svært nær å bli klubbens nye trener. Det var Herning Folkeblad som først meldte at han var en kandidat til jobben.

Høgmo har hatt stor suksess som trener for svenske Häcken, og klubben vant i fjor Allsvenskan for første gang. I januar forlenget han kontrakten til ut 2024, men nå kan det gå mot klubbskifte for veteranen. Nylig tok han Häcken til semifinale i cupen.

Høgmo har tidligere vært norsk landslagssjef og trent Tromsø, Rosenborg og Fredrikstad i norsk fotball.

Neste helg skal Vålerenga møte Häcken til treningskamp i Göteborg. Med eller uten Høgmo på sidelinjen.

