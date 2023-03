Liverpool ned på jorda etter stjernesmell – tapte for Bournemouth

Danske Philip Billing ble matchvinner med sin scoring etter en halvtimes spill i den første omgangen.

Det var en svært viktig seier for bunnsliteren i Premier League. Med trepoengeren klatret Bournemouth over nedrykksstreken.

Dermed ble det et tilbakeslag for Liverpool etter at de knuste erkerival Manchester United 7-0 sist runde. De rødkledde kom til mange store muligheter, men etter at Mohamed Salah bommet på straffespark 20 minutter før slutt, greide de aldri å utligne.

Med det taper de trolig terreng i kampen om topp fire i ligaen, som gir mesterligaspill neste sesong.

Merseyside-klubben har tre poeng opp til Tottenham på fjerdeplass. Newcastle er poenget bak Liverpool og har i tillegg to kamper til gode.

Liverpool tar imot Fulham på hjemmebane neste runde.

[ Når Tottenham skal skifte manager til sommeren, kan det være lurt å kikke til en London-rival i Brentford ]

Åpent

Det var en jevn åpning på kampen der begge lag skapte gode muligheter. Den største kom hjemmelaget til, men Dango Ouattara fikk for spiss vinkel etter å ha rundet LIverpool-keeper Alisson, og skuddet gikk i nettveggen.

Like etterpå satte Cody Gakpo ballen i mål for Liverpool, men nederlenderen var noen få centimeter offside, og nettkjenningen ble annullert.

Etter 28 minutter sendte Billing Bournemouth opp i ledelsen. Vertene spilte seg opp på kanten og Ouattara kom seg fri. Han slo så et flott innlegg som Billing hadde få problemer med å omsette i mål med foten fra kloss hold.

[ Brentford forlenget superrekken med seier – Solomon scoret igjen for Fulham ]

Straffebom

Etter at Liverpool hadde presset lenge, fikk de straffespark med rundt 20 minutter igjen.

Headingen fra Diogo Jota traff armen til Adam Smith, og etter en VAR-sjekk blåste dommeren straffe.

Salah er vanligvis sikkerheten selv fra straffermerkt, men egypterens avslutning gikk utenfor mål. Liverpool fikk aldri ballen i mål og måtte tåle tap.

Neste utfordring for Liverpool er mot Real Madrid i mesterligaen. Der må de røde slå tilbake etter 2-5-tapet på hjemmebane om de skal avansere til kvartfinalen.

[ Sander Berge og Sheffield United med nytt steg mot Premier League ]