Liverpool ydmyket Manchester United – slo erkerivalen 7-0

Cody Gakpo, Darwin Núñez og Mohamed Salah scoret alle to mål hver i kampen, mens Roberto Firmino sto for en nettkjenning. Gakpo kom til Liverpool fra nederlandske PSV Eindhoven i januar og har til tider slitt med å finne seg til rette i angrepet til de rødkledde. Søndag løsnet det virkelig for nederlenderen.

Nuñez scoret sitt åttende Premier League-mål denne sesongen i kampen, mens Salah passerte en Liverpool-legende på scoringslisten med sitt 129. mål i ligaen. Det er ett mer enn Robbie Fowler.

Salah har dessuten scoret i seks kamper på rad mot United. United greide aldri svare på Liverpools stormangrep og gikk på sitt første tap på fire kamper og sitt andre på 22 kamper. De har kun tapt for serieleder Arsenal etter nederlaget for Aston Villa tidlig i november i fjor.

United har vært i storform etter jul og vant nylig ligacupfinalen over Newcastle. De var også best i det første ligaoppgjøret mot Liverpool da de vant 2-1 på hjemmebane. Søndag gikk det ikke like bra for Erik ten Hags mannskap, som ble ydmyket på bortebane.

Ydmykelse

Med seieren tok de tre svært viktige poeng i kampen om en topp fire-plassering i ligaen. De er sju poeng bak United på tredjeplass, mens Tottenham innehar fjerdeplassen, tre poeng foran Liverpool. De rødkledde har en kamp mindre spilt enn Tottenham.

Gakpo sendte vertene i ledelsen noen minutter før pause. Nederlenderen ble spilt gjennom av Andrew Robertson, før han dro seg fri og curlet ballen i lengste hjørne til ellevill jubel.

Og like etter pause skulle det igjen smelle på Anfield. Etter litt kluss fikk Harvey Elliott slått ballen inn i feltet. Der ventet Nuñez som stanget ballen i nettet.

Herjet

Noen minutter senere skulle det igjen flyte for Liverpool offensivt. Mohamed Salah fikk ballen ute på kanten før han slo ballen inn foran mål. Der kom Gakpo, og fra svært skrå vinkel fikk han lurt ballen i lengste hjørne.

Etter en drøy times spill var det Salah som skulle tegne seg på scoringslisten. Ballen spratt noe heldig inn til Salah i 16-meteren, og med høyrefoten banket han ballen i tverrliggeren og i nettet.

Kvarteret før slutt ble også Nuñez tomålsscorer da han ekspederte et innlegg fra Jordan Henderson i mål bak en sjanseløs David de Gea. Fem minutter før slutt satte Salah sitt andre fra kloss hold inne i 16-meteren.

På tampen av ordinær tid satte innbytter Firmino ballen i mål og fullbyrdet ydmykelsen. Tidligere i uken ble det klart at brasilianeren ikke forlenger sin kontrakt med Liverpool etter inneværende sesong.

