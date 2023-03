Sander Berge hjalp Sheffield United til cupseier over Tottenham

Det var lenge en sjansefattig kamp mellom to lag som fikk til lite offensivt, men innbytter Iliman Ndiaye avgjorde for hjemmelaget med et lekkert solomål i det 79. minutt. Han fikk rom av passive Spurs-spillere og unngikk to taklingsforsøk før han skjøt i mål bak Fraser Forster.

– Alle spillerne leverte førsteklasses prestasjoner i dag. Det var mye energi fra de unge, og de viste at de kan behandle ballen. De rutinerte spillerne bakerst viste også klasse, sa manager Paul Heckingbottom til BBC.

– Vi gjorde taktiske endringer i laget med tanke på å vinne kampen, men vi trengte friske bein for å hale det i land.

God kontroll

Sheffield United kjemper om opprykk til Premier League og fikk økt selvtillit med onsdagens prestasjon. Laget hadde god kontroll på gjestenes stjernespillere, som kom til få sjanser.

Lucas Moura traff riktig nok tverrliggeren i slutten av første omgang med det som trolig var ment som et innlegg.

Ismaila Coulibaly hadde en stor sjanse for Sheffield United rett før pause da Pierre-Emile Højbjerg nikket for veikt tilbake mot keeper, men skuddet gikk i nettveggen.

Berge kom inn for Coulibaly i det 62. minutt. Rett etter byttet Tottenham inn Harry Kane for en målsky Richarlison, og Dejan Kulusevski kom også innpå i jakt på utligning, uten hell.

Beklaget

Kane hadde en stor sjanse på tampen, men fikk ikke avsluttet mellom stengene.

– Jeg kan bare beklage dagens prestasjon overfor våre tilhengere. De fortjener mye bedre, sa Tottenhams fungerende manager Cristian Stellini til BBC.

Antonio Conte er fortsatt sykmeldt etter sin operasjon nylig, men han ventes tilbake på jobb før helgens kamp.

Tapet betyr at Tottenhams titteltørke vil passere 15 år

