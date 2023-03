Ødegaard-mål da Arsenal overbeviste mot Everton

Etter en jevn åpning ble det etter hvert klart hvorfor onsdagens to motstandere kjemper i hver sin ende av tabellen. To mål i slutten av første omgang ga de rødkledde en ledelse som aldri ble særlig truet, og til slutt kunne Mikel Artetas menn juble for sin tredje strake seier i ligaen.

Arsenal revansjerte dermed 0-1-tapet på Goodison Park for en snau måned siden.

Trepoengeren sikrer Arsenal en luke på fem poeng ned til Manchester City etter like mange kamper spilt.

Martin Ødegaard scoret kampens tredje mål 20 minutter før full tid. En 45 graders pasning ut i feltet fra Leandro Trossard fant nordmannen, som styrte inn 3-0 med høyrefoten. Det var Ødegaards første mål på sju kamper og hans niende denne sesongen.

Både Bukayo Saka og Gabriel Martinelli fant også veien til nettmaskene. Martinellis to sender ham opp i elleve denne sesongen, mens Saka står med ti mål siden sesongstart. Målet til 21 år gamle Saka gjorde ham i tillegg til den sjette yngste spilleren noensinne til å nå 50 målpoeng i Premier League, ifølge statistikktjenesten Opta.