Menneskerettigheter på agendaen på Fifa-kongressen etter Klaveness-forslag

Det har de gjort etter at Norges Fotballforbund (NFF) og president Lise Klaveness sendte et brev til Fifa, der hun ba kongressen om å undersøke om det internasjonale forbundet har etterlevd sin menneskerettighetspolicy.

Nå er temaet satt opp på agendaen på kongressen i afrikanske Rwanda, som går av stabelen 16. mars, skriver britiske The Athletic.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty sier at det er en positiv utvikling, men de oppfordrer samtidig Fifa til å ta ytterligere skritt i saken.

– Vi ønsker at de skal respondere med en klar handlingsplan som vil gi rettferdighet for arbeidere og deres familier, sier sjef for økonomisk og sosial rettferdighet, Steve Cockburn.

Fifa fikk mye kritikk underveis i verdensmesterskapet i Qatar før jul, både for dødsfall av migrantarbeidere knyttet til VM og behandlingen av LHBT+-personer.

Blant annet ble kapteinene nektet å bære et kapteinsbind i regnbuefarger. De ble truet med sanksjoner av Fifa. I Qatar er homofili forbudt og kan straffes med fengsel.

