Manchester United slo Newcastle i ligacupfinalen – første tittel siden 2017

Casemiro nikket inn Luke Shaws presise frisparkinnlegg i det 33. minutt, rett etter at David de Gea hadde nektet Allan Saint-Maximin scoring med en kjemperedning. Seks minutter senere endret Marcus Rashfords skudd endring på leggen til Sven Botman og føk over hodet på keeper Loris Karius.

Newcastle har tapt bare to ganger på 23 Premier League-kamper denne sesongen, færre enn noe annet lag, og kom til finalen med store forhåpninger om å ta klubbens første store tittel siden 1969. Klubbens tilhengere og de saudiarabiske eierne må vente litt lenger.

Forrige gang Manchester United løftet pokaler var da laget under José Mourinhos ledelse vant både ligacupen og europaligaen i 2017. Allerede i Erik ten Hags første sesong ble titteltørken brutt.

[ «Under Ten Hags ledelse har United-supporterne fått tilbake troen på at alt er mulig» ]

Sterk start

Newcastle innledet kampen klart best og satte rødtrøyenes mål under press. Før det var spilt ti minutter hadde høyreback Diogo Dalot pådratt seg gult kort for å rive ned driblefanten Saint-Maximin.

Samtidig skaffet Karius seg selvtillit med et par sikre redninger. Tyskeren som langt på vei fikk karrieren ødelagt av sine kjempetabber i mesterligafinalen for Liverpool i 2018 fikk sjansen i Newcastle-målet fordi Nick Pope er utestengt etter å ha blitt utvist forrige helg.

Etter noen langvarige stopp i spillet da først Bruno Guimarães, så Fabian Schär og Lisandro Martínez fikk behandling for skader, var det Newcastle som i det 32. minutt kom til finalens første store sjanse,

Sean Longstaff slo inn fra høyre og fant Saint-Maximin ved lengste stolpe. Han rundlurte Dalot med en tobeinsfinte og fyrte løs. De Gea var raskt oppe med armen og slo ut.

[ United-sjefen styrket i troen: – Kan slå alle ]

Hårfint onside

To minutter senere fikk Manchester United frispark ute på venstresiden. Shaw slo det inn bak forsvarslinja til Newcastle, og Casemiro gikk opp mellom Schär og Botman og nikket ballen i lengste hjørne.

Noen United-spillere var offside ved innløpet, og VAR sjekket om Casemiro var en av dem. Det var han ikke, og målet ble godkjent.

Newcastle prøvde å slå tilbake. Laget skrek på straffe da Guimarães gikk ned i duell med Wout Weghorst. Litt senere ble et Callum Wilson-skudd blokkert før Miguel Almirón sendte returen over mål.

I det 39. minutt ble et utspark fra De Gea klarert for dårlig, og Casemiro gjenvant ballen ved midtstreken. Han fant Rashford, som dyttet den innpå til Weghorst og startet et løp. Han fikk ballen i retur, stormet inn i feltet og skjøt fra spiss vinkel. Ballen føk over hodet på Karius via leggen til Botman, som noe strengt ble bokført med selvmål.

[ Brasiliansk magi snudde kampen for Manchester United som slo ut Barcelona ]

Sto imot

Innen pausen nikket Dan Burn rett utenfor på innlegg fra backkollega Kieran Trippier, mens Karius var god da han slo et farlig skudd fra Weghorst over.

Ved pause kom Aleksander Isak inn for Newcastle, og han satte ytterligere fart i laget sitt. Laget var flere ganger nær å skape ny spenning, men United-forsvaret sto imot. Martinez sto for en god blokkering da Joelinton hadde sjansen i det 68. minutt, og De Gea viste klasse da Trippier slo inn fra kant fem minutter senere.

Karius måtte også vise klasse da Rashford holdt på å punktere kampen i det 74. minutt og da Bruno Fernandes var gjennom på overtid, men det ble ikke flere mål.

Før avspark stilte lagene opp bak et banner i Ukrainas farger og med budskapet «fotballen står samlet».

[ Xavi roser Ten Hag og United: – Må matche dem på hvert nivå ]