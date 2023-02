Riise tror og håper Graham Hansen og Hegerberg er med i april

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen er begge på vei tilbake etter langvarige skadeperioder. Riise har tro på at begge er med når Norge om to måneders tid møter Spania og Sverige i de siste kampene før VM-precampen.

– Ada er i gang med trening, og jeg ser aprilkampene som en mulighet for henne. Vi må se litt på progresjonen over tid, men slik det ser ut nå skal VM iallfall ikke være et problem for henne, sier landslagssjefen.

Hegerberg har vært ute av spill siden hun ble skadd i VM-kvalifiseringskampen mot Belgia 2. september, mens Graham Hansen har vært ute siden hun pådro seg en hamstringskade i mesterligakamp for Barcelona 27. oktober.

– Begge trener godt og er lystne på å spille VM. Både vårt og klubbenes medisinske apparat gjør alt de kan for at skadene blir helt leget og ikke kommer tilbake. Det er en fornuftig tilnærming, så får vi se når de er klare, sier Riise til NTB.

Graham Hansen tok pause fra landslagsspill etter EM i fjor, men hun har signalisert ønske om å bidra i VM.

[ Graham Hansen tar pause fra landslaget: – Jeg trenger hvile ]

Motivasjon

– Hun sa ikke nei til landslaget, bare meldte at hun ikke var klar fordi hun var sliten. Så kom skaden også, men hun er i full trening igjen og snart tilbake i kamp. Vi hadde en fin samtale for litt siden, og hun er veldig motivert, sier Riise.

Med Graham Hansen og Hegerberg på vei tilbake, mens andre som Guro Reiten og Frida Maanum har tatt nye steg, begynner det å se bra ut for Norge inn mot VM i juli og august.

Landslagssjefen må se bort fra flere andre i Tournoi de France i Angers og Laval, der Uruguay, Danmark og Frankrike er motstandere. Ingrid Syrstad Engen, Anja Sønstevold, Sophie Román Haug, Elisabeth Terland og Lisa Naalsund er ute med skade.

– Det er flere som er utilgjengelige nå og ute en tid, men alle er i god prosess for å bli friske til april. Jeg er ikke bekymret, sier Riise.

[ VIF-damene igjen dødelig effektive i ny seier mot svensk motstand ]

Respekt

Flere av klubbene holder kortene tett til brystet når det gjelder detaljer om skader, og Riise ber om forståelse at hun må uttale seg litt vagt på spørsmål om enkelte skader.

– Jeg kan ikke si all verden, og det handler om respekt overfor klubbene, men de medisinske teamene er veldig gode, og de gjør alt de kan fra A til Å for å få dem i gang igjen, sier hun til NTB.

Manchester United-duoen Vilde Bøe Risa og Maria Thorisdottir er i troppen selv om manglende spilletid er en bekymring for landslagssjefen.

– Ja, det er det, og jeg snakker med dem om det. Vilde har fått noen cupkamper og litt mer tid i det siste, men Maria spiller veldig lite nå. Det er ikke gunstig, sier hun.

Synne Jensen er ikke i troppen selv om hun spiller mye og scorer ganske flittig i spanske Real Sociedad.

– Vi har sett progresjonen hennes når det gjelder antall mål, og hun er med i diskusjonen, sier Riise.

[ VM-feber i Australia – åpningskampen flyttet til en større stadion ]

---

Hege Riise har tatt ut følgende 25 spillere til kampene mot Uruguay, Danmark og Frankrike i Frankrike fra 15.-21. februar:

Målvakter:

Aurora Mikalsen (Brann), Guro Pettersen (Vålerenga), Sunniva Skoglund (Stabæk).

Utespillere:

Tuva Hansen (Bayern München), Sara Hørte (Rosenborg), Mathilde Harviken (Rosenborg), Guro Bergsvand (Brighton), Maren Mjelde (Chelsea), Maria Thorisdottir (Manchester United), Malin Johnsen Brenn (Como), Marit Bratberg Lund (Brann), Thea Sørbo (Hammarby), Anna Jøsendal (Rosenborg), Emilie Joramo (Rosenborg), Thea Bjelde (Vålerenga), Vilde Bøe Risa (Manchester United), Frida Maanum (Arsenal), Emma Stølen Godø (LSK Kvinner), Amalie Eikeland (Reading), Guro Reiten (Chelsea), Emilie Haavi (Roma), Julie Blakstad (Manchester C.), Karina Sævik (Vålerenga), Emilie Nautnes (Rosenborg), Celin Bizet Ildhusøy (Tottenham).

Norge møter Uruguay 15/2, Danmark 18/2 og Frankrike 21/2.

---