Klubben bekrefter: Leeds har sparket manager Marsch

Amerikaneren tok over jobben sent i februar i 2022. Da lå klubben på 16.-plass i Premier League. Marsch reddet Leeds fra nedrykk med en 17.-plass ved sesongslutt.

17.-plass er også der laget ligger etter litt over halvspilt serie i denne sesongens Premier League. De har tre poeng mer enn bunnplasserte Southampton.

Leeds melder på sine nettsider at René Maric, Cameron Toshack og Pierre Barrieu også er blitt sparket fra trenerapparatet.

Klubben skriver at de takker Marsch og teamet for innsatsen og at det jobbes med å finne en erstatter for Marsch raskest mulig.

