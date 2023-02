Jamie Carragher mener Erling Braut Haaland kan ha valgt feil klubb

Søndag ble det et bittert tap for Manchester City og Erling Braut Haaland mot Tottenham.

City hadde mulighet til å tette forspranget til ligaleder Arsenal, men trakk det korteste strået og måtte se seg slått 0–1. Harry Kane var kampens eneste målscorer.

I etterkant av kampen ble Haaland et diskusjonsemne blant Sky Sport-ekspertene Graeme Souness, Micah Richards og Jamie Carragher.

– Jeg tror at vi bare ser 60 prosent av Erling Haalands kapasitet. Man tenker tilbake til det første målet han scoret mot West Ham, der han løp inn i bakrommet. Det skjer ikke så ofte på grunn av hvordan City spiller, sa Carragher til Sky Sports.

Kan ha valgt feil

– Han kan ha valgt feil klubb for å få det beste ut av ham, hevder Carragher.

Etter at Pep Guardiola sikret seg Haalands underskrift, var det mange som satte klubben som klare favoritter til å vinne årets Premier League-sesong. Selv med en målfarlig spiss på toppen, har det ikke gått helt veien for den blå delen av Manchester.

– De er et annerledes og dårligere lag med Erling Haaland i laget, men igjen, det er ikke hans feil, sier Jamie Carragher.

– Han har scoret 25 Premier League-mål. Manchester City scorer like mange mål som før, men de har sluppet inn mer og dessuten er det mye enklere å kontre mot dem, argumenterer Carragher.

– Alt føles bare litt rart

En av mange som har trodd at Premier League-trofeet nok en gang vil ende på Ethiad, er tidligere Manchester United-spiller Gary Neville. Nå kan det se ut til at også han har bitt seg merke til Manchester Citys lille motgang.

– For to eller tre uker siden sa jeg at Manchester City kom til å vinne ligaen. Jeg har sagt det flere ganger siden også, men etter i dag er jeg ikke sikker, sa Neville til Sky Sports etter kampen.

Den tidligere United-legenden påpekte at det som kneblet de regjerende Premier League-mesterne var kontringsspillet til Tottenham.

– Når Manchester City er på sitt beste, er de sikre på at de forblir i angrep. I dag var de nødt til å jobbe ned mot eget mål, fordi det er noe som ikke stemmer.

