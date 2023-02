West Ham tok sterkt bortepoeng mot Newcastle som forlenget superrekken

Newcastle har ikke tapt siden 1-2-nederlaget for Liverpool tilbake i august. Eddie Howes menn har storspilt denne sesongen og ligger på fjerdeplass etter 21 spilte kamper.

I det siste har det blitt mye uavgjort for klubben fra Nord-England. Lørdagens resultat var den fjerde uavgjortkampen på fem forsøk. Til tross for at de tok ledelsen, kom West Ham tilbake og sikret ett sterkt poeng. Gjestene har slitt denne sesongen og ligger på 16.-plass.

Det første målet kom etter bare tre minutter. Etter at Joe Willock hadde fått et mål annullert, sendte Callum Wilson hjemmelaget i ledelsen bare sekunder senere.

Etter en halvtime var Lucas Paquetá våken i feltet på et hjørnespark. Ballen falt ned på bakerste stolpe, der brasilianeren tok den ned og hamret den i nettet.

Det var første baklengsmål i ligaen for Newcastle på sju kamper. Ikke siden 4-1-seieren mot Southampton tidlig i november hadde de svart- og hvitstripete sluppet inn mål.

Flere mål ble det ikke til tross for at Newcastle presset.

