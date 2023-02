Ten Hag vil ikke kommentere Greenwood-saken

– Jeg kan ikke tilføye noe som helst. Jeg henviser til klubbens egen uttalelse i saken og kan for øyeblikket ikke si noe mer enn det, sa ten Hag på en pressekonferanse fredag.

Nederlenderen ville heller ikke si om han har vært i kontakt med 21-åringen det siste døgnet.

United la torsdag kveld ut en uttalelse på sitt nettsted. Der står det at klubben merker seg at tiltalen mot Greenwood er frafalt, men at klubben vil gjennomføre sin egen prosess før den beslutter hva som skal skje videre.

Manchester United-spissen ble i januar i fjor pågrepet og mistenkt for vold og voldtektsforsøk. Grunnet en kombinasjon av nye opplysninger i saken og at nøkkelvitner har trukket seg, frafalt tiltalen mot 21-åringen torsdag.

[ Klubben vil gjennomføre egen prosess etter at anklagene ble droppet ]