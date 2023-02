Messi utelukker ikke nytt VM: – Må se hvor karrieren min går

Den 35 år gamle argentineren ledet nasjonen til VM-tittelen i Qatar i desember i fjor, og han var da usikker på om hans femte VM ville bli hans siste. Neste utgave finner sted i Mexico, Canada og USA når Messi er 39.

Argentineren sa i et intervju til avisen Olé at han hadde sagt at alderen hans ville gjøre det vanskelig å spille enda et verdensmesterskap.

– Jeg elsker å spille fotball, jeg elsker det jeg gjør, og mens jeg føler meg bra og føler at jeg er i form og fortsetter å nyte det, vil jeg gjøre det. Men det ser ut til å bli for lenge til neste VM, sa Messi, som likevel ikke utelukker helt å være med i 2026:

– Jeg må se hvor karrieren min går, hva jeg skal gjøre. Det avhenger av mange ting.

Messi uttalte også at han vil spille i neste års Copa America i USA for å hjelpe Argentina med å forsvare tittelen.

– Jeg blir litt lenger, jeg må nyte dette, sa han.

På spørsmål om hvordan det var å returnere til PSG etter at Argentina slo Frankrike, sa Messi at han ikke hadde snakket noe særlig med Kylian Mbappé om det.

– Man vil ikke bringe opp finalen, sa Messi, og mimret tilbake til sin egen erfaring etter å ha tapt VM-finalen i 2014 mot Tyskland i Brasil.

– Jeg var også på den andre siden, jeg tapte et VM. Jeg ville ikke snakke om det. Sannheten er at det ikke er noe problem med Kylian, snarere tvert imot, sa Messi.

35-åringen skal spille for Argentina i vennskapskamper som er planlagt i Buenos Aires i mars for å feire lagets tredje VM-tittel med fansen.

