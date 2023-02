United-stjernen Varane gir seg på landslaget: – En enorm stolthet

I et innlegg på Instagram torsdag opplyser 29-åringen at han ikke kommer til å fortsette som landslagsspiller.

«Å representere vårt flotte land i et tiår har vært en av de største æresbevisningene i mitt liv. Hver gang jeg iførte meg den spesielle blå drakta, følte jeg en enorm stolthet», skriver United-stjernen.

Han har også en lang rekke kamper på aldersbestemte landslagsnivå. I 2018 var han en bidragsyter da Frankrike ble verdensmestere.

Takker fansen

«Som barn husker jeg at jeg fulgte VM i 1998, laget, spillerne som fikk oss til å kjenne på ubeskrivelige følelser. Jeg drømte om å gjøre som heltene våre, og 20 år senere hadde jeg en av de beste opplevelsene i livet mitt, en som gjorde meg veldig stolt. Vi tok med oss trofeet hjem!!", skriver Varane.

«Jeg føler fortsatt hver eneste følelse jeg følte den dagen, 15. juli 2018. Det var et av de største og mest minneverdige øyeblikkene i livet mitt», legger han til.

Varane står med 93 landskamper for hjemlandet. VM-finalen mot Argentina ble den siste.

29-åringen takker fansen for støtten gjennom mange år.

«Selv etter nederlaget i finalen i fjor, etter en flott turnering, ønsket dere oss velkommen som helter da vi kom tilbake. Til hver og en av dere, tusen ganger TAKK!», skriver han.

Kom fra Lens

Nå kjenner han åpenbart på at tiden er inne til å slippe nye krefter til.

«Jeg kommer garantert til å savne disse øyeblikkene, men tiden er inne for at den nye generasjonen skal ta over. Vi har en gruppe talentfulle unge spillere som er klare til å overta, som fortjener en sjanse», skriver Manchester United-stjernen.

Varane kom til Old Trafford-klubben i 2021 fra Real Madrid. Da hadde han spilt for den spanske storklubben i ti år. Før den tid tilhørte han den franske klubben Lens.