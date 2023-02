Avis: Nye Premier League-regler vil skape jordskjelv – tar grep rundt klubbeierskap

Det er avisen The Sun som hevder å ha fått innsyn i ordlyden i det ferske regelsettet som lyder navnet Football White Paper. Dokumentet er så langt ikke offentliggjort.

Regelgrepene som nå skal tas i engelsk fotball vil imidlertid kraftig stramme inn på hvem som kan eie en fotballklubb. Kun det som omtales som «passende og skikkelige forvaltere» kan godkjennes som kjøpere. Grepet gjøres angivelig for å forhindre at milliardærer som ikke kan bevise at de har opptjent formuen på legitimt vis, kan sikre seg eierskap.

Ifølge The Sun vil det nye regelverket også sette en stopper for at «grådige klubber» bryter ut og blir del av prosjekter som den hardt kritiserte europeiske superligaen. Den kollapset i 2021 som følge av voldsomme supporterprotester.

Regelsettet som nå skal innføres innebærer også at samtlige klubber i de fem øverste divisjonene i engelsk fotball må innvilges en ny lisens, i tråd med reglene, for å kunne fortsette driften.

Reformene vil også gi supporterne mer makt med hensyn til hvordan klubbene drives. De vil også sette en stopper for at direktører og eiere kan gjøre radikale endringer rundt drakter og logoer, melder The Sun.

Den britiske kulturministeren Michelle Donelan skal ønske å ha regelverket implementert foran 2024-2025-sesongen. Det ventes angivelig en snarlig offentliggjøring rundt dette, samt at regjeringen vedtar og signerer de nødvendige vedtektene.

Til grunn for grepene som tas ligger en uavhengig og supporterledet gjennomgang av måten fotballen i England styres på. Gjennomgangen ble ledet av den konservative politikeren Tracey Crouch. Arbeidet munnet ut i en rapport med ti spesifikke anbefalinger.

Offentliggjøringen av de nye reglene har vært utsatt flere ganger. En av årsakene er stadige endringer i ledelsen av den britiske regjeringen.

