Anklager frafalt

Politiet i Manchester gikk torsdag ut med at anklagene er droppet. I uttalelsen står det at Greenwood ikke lenger straffeforfølges.

Greenwood ble for ett år siden arrestert som følge av påstander knyttet til en ung kvinne etter at lydopptak og bilder ble publisert i sosiale medier. Det var kvinnen selv som la det ut, men fjernet senere innleggene.

I etterkant ble likevel Greenwood pågrepet og siktet for forsøk på voldtekt, overfall og drapstrusler.

Det tok ikke lang tid før Manchester United suspenderte ham. Nike avsluttet også sponsorkontrakten med unggutten, og Electronic Arts fjernet Greenwood fra aktive lag på videospillet Fifa.

I midten av oktober ble 21-åringen formelt siktet for voldtektsforsøk og møtte i retten for første gang. Han ble to dager senere løslatt mot kausjon.

Greenwood debuterte for Manchester United da Ole Gunnar Solskjær var manager i klubben. Det skjedde i mars 2019, og han står med 35 mål på 129 United-kamper.

[ United-stjernen Varane gir seg på landslaget: – En enorm stolthet ]