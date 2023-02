Berisha uten scoring i målfest mot Brattvåg

Berisha ble klar for klubben for en uke siden. Ifølge flere medier har totalrammen på avtalen en verdi på over 35 millioner kroner.

Han scoret ikke i den omgangen han spilte som endte hele 6-1 onsdag. Mathias Fjørtoft Løvik, Magnus Wolff Eikrem og Emil Breivik scoret to mål hver. Brattvåg fikk sin scoring etter et flott angrep, men det var også etter at Molde-keeper Jacob Karlstrøm slo en feilpasning.

I løpet av de tre første minuttene av annen omgang sørget Kristian Eriksen og Erling Knudtzon for to nye mål.

Flere ganger har Brattvåg vært en stein i skoen for Molde i tidlige cuprunder, men under treningskampen i Molde fikk de gulkledde seg en ordentlig løpeøkt.

Berisha fikk sin debut i treningskampen mot Træff (2-1) i helgen, men heller ikke da kom han på scoringslisten. Spissen kom fra en halv sesong med svenske Hammarby. I 2021-sesongen scoret Berisha 22 mål for Viking i Eliteserien. I fjor ble det åtte fulltreffere før overgangen til svensk fotball.

Til helgen reiser Molde på et treningsopphold i Spania. Der venter blant annet treningskamper mot de svenske seriemesterne Häcken og Jeonbuk fra Sør-Korea.

