West Ham videre i FA-cupen – møter Manchester United borte

Dermed blir det et rent Premier League-møte på Old Trafford. Der vil vertene være store favoritter mot et West Ham-lag som har slitt stort denne sesongen.

Mandag hadde de likevel god kontroll på League One-laget Derby. Jarrod Bowen og Michail Antonio scoret målene som sikret avansement.

Trekningen for turneringens femte runde ble gjort like før avspark mandag. Der ble det klart at vinneren skulle spille mot United, som har vært i storform etter VM-pausen.

Erik ten Hags mannskap har bare tapt én av sine elleve siste kamper. Nederlaget kom mot serieleder Arsenal. West Ham på sin side har slitt med å vinne kamper, men står nå med to strake triumfer og tre på sine fire siste.

[ United med PL-motstand i FA-cupen – god trekning for Haaland og City ]