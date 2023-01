Nketiah med millimeterne på sin side da Arsenal slo Manchester United

Seieren gjør at Arsenal er tilbake med fem poengs luke til Manchester City i toppen av Premier League. Arsenal har i tillegg én kamp mindre spilt.

Marcus Rashford sjokkerte hjemmefansen før Eddie Nketiah utlignet. Etter pause scoret Bukayo Saka, men Lisandro Martínez utlignet like etter.

Nketiah pirket inn sitt andre mål og gjorde søndagen komplett for Martin Ødegaard og co. Nordmannen spilte en ny god kamp for serielederen.

Kapteinen var involvert i mye offensivt, men traff ikke skikkelig de gangene han fikk muligheten til å score sitt niende mål for sesongen.

Manchester Uniteds uavgjort gjør at Erik ten Hags mannskap har spilt elleve strake kamper uten tap. Det er første gang på snart to år at laget har klart den bedriften.

Flott Rashford-åpning

Etter et drøyt kvarter stilnet Rashford hjemmefansen. Han dro en tunnel på Thomas Partey før han hamret ballen i det venstre hjørnet fra utenfor 16-meteren.

Nketiahs utligning kom åtte minutter etter En fin opprulling gjennom Ødegaard endte hos Granit Xhaka som fant Nketiah på bakre stolpe. Da ble det liv i London igjen.

Arsenal-sjef Mikel Arteta var aktiv på sidelinjen i den første omgang. Så aktiv at han fikk et gult kort av fjerdedommeren.

De to lagene kom til kampen som Premier Leagues beste lag med 16 av 18 mulige poeng på de seks siste. Det var tydelig to lag med selvtillit som kjempet, og spillet svingte fram og tilbake.

Nketiah ble helten

Sakas rakett fra distanse kom åtte minutter ut i annen omgang. Vingen traff godt, og ballen seilte inn i det lengste hjørne forbi David de Gea i full strekk.

Rashford prøvde å utligne like etter, men Aaron Ramsdale reddet godt. Men så glapp det for vanligvis solide Ramsdale. Han klarte ikke å holde ballen etter en corner, og den argentinske krigeren Martínez headet inn 2–2.

Saka holdt på å kopiere målet sitt, men den andre avslutningen traff stolpen. Arsenal så friskest ut i avslutningen, og Leandro Trossard fikk sin debut. De Gea vartet opp med en matchvinnerredning, men klarte ikke å hindre at Nketiah satte inn 3-2-målet i den dramatiske og underholdende storkampen.

