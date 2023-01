Mannen som sparket etter Arsenal-keeperen siktet for vold

London-politiet opplyste om siktelsen tirsdag kveld. Ifølge Sky Sports er 35-åringen fra Hackney også siktet for å ta seg inn på forbudt område og kaste en gjenstand på banen. Han skal møte i retten 17. februar.

Ramsdale gjorde mange kjemperedninger da Arsenal vant 2-0. Etter sluttsignalet havnet han i krangel med Tottenham-spiller Richarlison. Da Ramsdale gikk for å hente vannflasken sin bak mål, stormet en mann ned, skrittet over et lavt gjerde og sparket etter ham.

Politiet opplyser at de har fått hjelp fra Tottenham i etterforskningen av saken.

Englands fotballforbund fordømte hendelsen i sterke ordelag.

[ Spillerforeningen etter at Ramsdale ble sparket: – Fullstendig uakseptabelt ]