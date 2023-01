Sjakhtar sender millioner til hæren og krigsofre etter Mudryk-overgang

Søndag ble det bekreftet at det ukrainske talentet Mykhailo Mudryk signerte en åtte og et halvt års kontrakt med London-klubben. Ifølge The Athletic journalisten David Ornstein skal Chelsea skal ha betalt svimlende 100 millioner Euro, 1,071 milliarder norske kroner, for vingen.

Da Mudryk ble presentert som Chelsea-spiller bar han det ukrainske flagget om kroppen som støtte til sitt hjemland. Nå skal han indirekte bidra til å støtte til det ukrainske folk og hæren. 22-åringen er et produkt av den ukrainske klubbens akademi.

Sjakhtar Donetsk bekrefter på deres nettside at 25 millioner dollar, rundt 247 millioner norske kroner, vil gå til den ukrainske hæren og deres familier.

– Pengene skal brukes til å dekke ulike behov. Alt fra medisinsk og protesebehandling og psykologisk støtte til å møte spesifikke forespørsler, sier Sjakhtars klubbpresident Rinat Akhmetov i en uttalelse.

– Deres tapre handlinger er uten sidestykke i moderne historie. Det er dem, deres ofre og mot som har bidratt til å stå imot motstanden fra fienden i de første månedene av krigen og lar oss alle føle den uunngåelige ukrainske seier.

Chelsea vil også reise til Donbas for å spille en vennskapskamp mot Sjakhtar.

