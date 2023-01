Havertz sikret etterlengtet Chelsea-seier med Mudryk på tribunen

Chelsea ligger på 10.-plass etter 19 spilte kamper. Søndagens seier var kjærkommen, men Graham Potters mannskap har likevel vunnet bare to av sine ti siste seriekamper. Havertz’ mål kom etter en drøy time. Tyskeren raget høyest og stanget ballen i mål på et flott innlegg fra Hakim Ziyech.

Mykhailo Mudryk ble presentert som Chelsea-spiller i pausen av søndagens kamp. Han skal inn og bidra i angrepet til de blåkledde. Benoit Badiashile fikk sin debut for Chelsea etter overgangen fra Monaco. Den 21 år gamle stopperen holdt godt stand i bakre ledd til tross for at Palace skapte noen gode muligheter.

Palace står på sin side med én seier på sine siste fem kamper. De møter formsterke Manchester United i midtuken.

For Chelsea venter et annet storlag med problemer når de gjester Liverpool til helgen.

Kampen var Chelseas første på hjemmebane etter at klubbikonet Gianluca Vialli gikk bort tidligere i januar. Han fikk sin hyllest før avspark.

