Barcelona utklasset Real Madrid og vant den spanske supercupen

Real Madrid var ikke i nærheten av å hevde seg i oppgjøret i Saudi-Arabia. To mål før pause og ett etter sidebytte sikret katalanerne en sterk 3-1-seier og deres første trofé for sesongen.

Karim Benzema scoret et trøstemål for «Los Blancos» like før slutt.

En drøy halvtime inn i kampen vant katalanerne ballen høyt i banen. Real Madrid havnet i ubalanse, og etter et par pasninger fant Lewandowski Gavi med en smart ball inn i feltet. 18-åringen brukte ett touch før han sendte ballen kontrollert forbi Thibaut Courtois i målet til en fortjent ledelse.

Gavi skrev seg dermed inn i historiebøkene som tidenes tredje yngste målscorer i et El Clásico-oppgjør.

[ Barcelona videre i supercupen: El Clásico-finale venter ]

Dobling

Ti minutter senere var rollene reversert da Barcelona doblet ledelsen. Frenkie de Jong spilte ballen fram til Gavi, som plutselig hadde masser av rom fremfor seg. Midtbanespilleren tok med seg ballen inn i feltet før han fant Lewandowski foran mål. Ingen Real Madrid-spillere fulgte spissen, som fikk en enkel jobb med å trille inn 2-0-målet.

Etter sidebyttet ble det mer av det samme. 22 minutter før slutt fant Lewandowski Gavi igjen. Denne gangen avsluttet ikke 18-åringen selv, men fant i stedet Pedri på bakerste stolpe. Han kunne sette inn kampens tredje mål.

Nok en gang hadde Real Madrid havnet i ubalanse, og nok en gang var en scorende Barcelona-spiller helt umarkert inne i boksen.

[ Barcelona holdt unna i toppkamp – stjerner utvist i slåsskamp på overtid ]

Trøstemål

Like før slutt scoret Benzema et trøstemål for Madrid. Marc-Andre ter Stegen ga en retur rett i beina til superspissen, som satte inn reduseringen.

Real Madrid vant forrige El Clásico 3-1 tilbake i oktober. Det var forrige gang Barcelona tapte i ligaen. Xavis menn leder den spanske ligaen tre poeng foran «Los Blancos».

Real Madrid kom seg til finalen via seier på straffesparkkonkurranse mot Valencia onsdag. Barcelona måtte også ut i straffer for å nå finalen. De slo ut Betis torsdag.

Kampene i miniturneringen ble spilt i Riyadh i Saudi-Arabia.

[ Ødegaard-mål hjalp Arsenal til derbyseier – åtte poengs luke på tabelltopp ]