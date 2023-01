Southampton vendte til seier mot Everton – fansen protesterte etter kampen

Seieren var av det viktige slaget for et Southampton-lag som sliter i bunnen av Premier League. Laget er fortsatt sist, men har nå like mange poeng som både Everton og West Ham foran dem.

– Det har vært en stor uke for oss, med tre seirer i tre turneringer. En virkelig drømmeuke. Vi måtte grave dypt i dag mot et fysisk sterkt lag, sa Southampton-manager Nathan Jones til Sky Sports. Han har sett laget sitt slå Crystal Palace i FA-cupen og Manchester City i ligacupen.

For Everton ser ting derimot mørkt ut. Laget har slitt veldig i denne sesongen, og supportene blir stadig mer misfornøyd med styret i klubben.

Før oppgjøret ble styret bedt om å holde seg hjemme og ikke møte opp til kampen. Grunnen var en «reell og troverdig trussel mot deres sikkerhet», ifølge klubben selv.

Vanskelig

– Det er en vanskelig tid for oss alle. Det er masse lidenskap i denne klubben, og det er av det gode. Dessvere har vi havnet i nedrykksstriden de siste sesongene, sa Everton-manager Frank Lampard til BBC.

– Det var vanskelig og skuffende å tape, spesielt etter at vi ledet 1-0.

Han avviste at uroen blant tilhengerne påvirker ham og spillerne.

Etter kampen ble Everton-tilhengerne igjen på stadion. Med bannere og tilrop protesterte fansen mot klubbens nåværende situasjon.

Vendte

Amadou Mvom Onana scoret for Everton i første omgang etter en corner, og vertene øynet muligheten for en etterlengtet seier.

Men like etter pause nikket Che Adams et oppspill til Ward-Prowse. Southampton-kapteinen vendte enkelt bort Ben Godfrey og satte inn reduseringen. Tolv minutter før slutt sikret samme mann seieren da han med sin ypperlige dødballfot sendte et frispark over muren og ned i nærmeste hjørne.

– I mine øyne er han den mest tekniske spilleren i Premier League, sa Jones om Ward-Prowse.

Etter å ha vært benket fra start i de to foregående kampene, spilte Mohamed Elyounoussi 86 minutter for gjestene fra Sør-England.

Wolves-jubel

Wolverhampton tok en viktig seier med 1-0 over West Ham og klatret over nedrykksstreken.

– Tre veldig viktige poeng, og for første gang holdt vi nullen, sa manager Julen Lopetegui etter at Daniel Podence ble matchvinner.

Nottingham Forest jublet også for en viktig seier i bunnstriden da Leicester ble slått 2-0. Brennan Johnson scoret begge målene som gir fem poengs luke til nedrykksstreken.

De tre lagene under streken er ett poeng bak Bournemouth, to bak Wolverhampton, Leeds og Leicester.

