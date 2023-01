Effektive Villa trakk det lengste strået mot sjansesløsende Leeds

Verdensmester Emiliano Martínez i Villa-målet sto for en av sesongens mest fantastiske redninger da Jack Harrison avsluttet på volley for åpent mål, og andre ganger ble gjestene stoppet av blokkeringer og redning på strek fra et hjemmelag som kjempet hardt for poengene.

Villa fikk godt betalt i en kamp der Leeds var best, men målene var fine nok.

Før det var spilt tre minutter, leverte Aston Villa en mønsterkontring etter hjørnespark for gjestene. Ashley Young spilte fra egen målgård opp på Leon Bailey, som førte ballen i høyt tempo. Han hadde mange gode løp rundt seg og spilte til Leon Bailey, som vendte bort Pascal Struijk og skrudde ballen i mål.

Frustrasjon

Villa-spillerne Lucas Digne og Ollie Watkins måtte ut med skade før pause. Leeds hadde grunn til å rive seg i håret over å måtte gå i garderoben uten scoring.

Først hadde laget et stolpeskudd ved Jack Harrison, før Villa-innbytter og debutant Alex Moreno reddet på streken etter at Rodrigo rundet Martinez og prøvde å trille ballen i mål.

I omgangens siste ordinære minutt leverte Martinez sin fenomenale redning etter at Luke Aylings innlegg fant Harrison inne i målgården.

Etter minutt senere fikk Rodrigo ballen i mål, men målet ble annullert fordi han var hårfint offside på Wilfried Gnontos innlegg i forkant. Rodrigo brystet ballen tilbake til Brenden Aaronson, som skjøt. Skuddet ble blokkert, og Rodrigo satte inn returen, men han dro fordel av offsideposisjonen.

Berget av VAR

Leeds fortsatte å skape sjanser etter pause, men Emiliano Buendía doblet Aston Villas ledelse da han i det 64. minutt nikket inn keeperreturen etter Baileys skudd. Han ble først vinket av for offside, men VAR viste at målet var korrekt.

Innbytter Patrick Bamford skapte ny spenning med sitt reduseringsmål i det 82. minutt. En meget opplagt Gnonto sto for forarbeidet, men det ble bare et trøstemål.

Unai Emery kunne juble for sin fjerde seier som Villa-manager.

