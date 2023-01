Felix utvist i Chelsea-debuten etter grisetakling

Episoden skjedde i det 58. minutt på Craven Cottage. Felix bommet i et forsøk på å motta ballen og hev fram knottene da han prøvde å vinne den tilbake.

Han traff Kenny Tete i leggen oppunder kneet. Dommeren kunne ikke gjøre annet enn å utvise Chelseas nysignering. Portugiseren ble klar for klubben så sent som dagen før kampen.

Det er meldt at Chelsea betaler godt over 100 millioner kroner for utlånet fra Atlético Madrid. Håpet var at Felix skulle bli løsningen på lagets offensive problemer, men nå vil han miste flere kamper på grunn av det røde kortet.

Stillingen er 2-1 i London-derbyet. Fulham tok ledelsen ved tidligere Chelsea-profilen Willian drøyt midtveis i første omgang, mens Kalidou Koulibaly klinket inn utligningen få minutter etter hvilen. Carlos Vinicius ga Fulham tilbake ledelsen.

















(©NTB)