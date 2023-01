Nordsjælland-sjefen om Schjelderup: Håper han får avslutte sesongen med oss

Den norske 18-åringen nærmer seg etter rapportene en overgang til den portugisiske storklubben Benfica. Schjelderup har herjet i dansk fotball, noe som har generert interesse ute i Europa.

Da Mikkel Damsgaard ble solgt fra Nordsjælland til Sampdoria i 2020, spilte han ferdig sesongen i Danmark før han flyttet til Italia.

Det håper Laursen blir tilfellet også med Schjelderup, om nordmannen blir solgt nå i januar. Nordsjælland leder den danske ligaen og er trolig avhengig av sin toppscorer for å gå hele veien. Farum-laget leder med tre poeng ned til Viborg med 15 seriekamper igjen.

– Vi vil gjerne ha den løsningen, men det er ikke bare to, men tre som har et ord med i laget. Jeg synes det er en god modell, for det gir spilleren mulighet til å forberede seg mest mulig på klubbskiftet, sier Laursen.

Han peker blant annet på språkbarrieren.

– Det er også feil å holde på spillere for lenge, for da kan motivasjonen deres falle, men en gang iblant er det den beste løsningen. Mikkel Damsgaard kunne blant annet lære seg litt italiensk og skaffe seg en leilighet i Italia før overgangen, fortsetter Laursen.

Han vil imidlertid ikke gå nærmere inn på hvorvidt Schjelderup nærmer seg en overgang, men medgir at det er stor interesse rundt gullkalven.

– Schjelderup er i en toppkategori, og man skal være påpasselig med å si for mye om hans fremtid. Vi vil absolutt ha ham hos oss når vinduet lukker, men vi må se hvor mye det blir revet i ham, og hvem som river i ham, sier Laursen og legger til:

– Vi vil gjerne overholde de avtalene vi har med våre spillere. Derfor kan det komme et tilbud som fører til et salg. Jeg har lært meg av erfaring at man ikke skal si for mye i startet av overgangsvinduet.

[ Benfica vil også kjøpe RBKs Tengstedt for nesten 100 millioner ]