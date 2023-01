TV 2: Benfica vil kjøpe RBKs Tengstedt for nesten 100 millioner

Spissen har vært en åpenbaring i norsk fotball etter at han ble hentet til Rosenborg i 2022-sesongen. Da ble det 14 scoringer på 15 kamper i Eliteserien, og han bidro sterkt til at RBK tok bronse bak Molde og Bodø/Glimt.

Det var TV 2 som først meldte om Benficas interesse, og Adresseavisen hektet seg kjapt på.

Representanter for toppklubben fra Portugal skal være på vei til Rosenborgs treningsleir på Gran Canaria for å sluttføre forhandlingene. Der trente ikke Tengstedt sammen med laget tirsdag. Det ble opplyst at 22-åringen var forkjølet.

Casper Tengstedt har kontrakt med Rosenborg ut 2026.

