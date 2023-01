Ødegaard hvilt da Arsenal enkelt tok seg videre i FA-cupen

Martin Ødegaard og Arsenal fortsetter jakten på trofeer. Nordmannen ble sittende på benken gjennom hele kampen mot Oxford.

Gjestene fikk et godt grep om kampen allerede fra start, mens Oxford ikke fikk til mye framover i jakten på mål.

Solid forsvarsspill og småskumle kontringer skapte samtidig uro for Arsenal i første omgang. Etter pause ble kvaliteten i Arsenal -laget til slutt for mye for å håndtere for vertene.

Sjansefattig

Uten kaptein Ødegaard fra start var det midtstopperen Rob Holding som ledet Arsenal på bortegress mandag. Selv om Arsenal ikke stilte med sine faste klubbkaptein fra start, var det et sterkt mannskap Arteta sendte på banen fra start med Bukayo Saka, Kieran Tierney, Gabriel og Gabriel Martinelli.

Selv om resultattavla viste 0–0 ved pause, ble kampen styrt av de tilreisende. Arsenal forsøkte gjentatte ganger å bryte igjennom Oxfords forsvarsrekke, men et sterkt forsvarsspill holdt Premier League-serielederen unna målsjanser.

Etter en halvtimes spill kommer Arsenals første skudd på mål. Ballen ble blokkert av Oxford-kapteinens hånd, men det ble ikke gitt straffe til Arsenals store fortvilelse.

Lagene gikk målløse til pause etter at ingen av dem hadde fått registrert et eneste skudd på mål.

Måltrippel

Arsenal fortsatte der de slapp etter hvilen, men offensiven skapte også rom for hjemmelaget. Etter en gjennombruddspasning ble ballen ble spilt i bakrom til Oxfords Matt Taylor. En dårlig touch forhindret han i å sende hjemmelaget i ledelsen, og Arsenals keeper Matt Turner fikk avverget sjansen.

Ti minutter ut i omgangen viste Bukayo Saka fram ferdighetene sine og driblet seg gjennom Oxfords forsvar. Keeperen var utspilt, men sjansen ble avverget før ballen fant veien til nettmaskene.

I det 63. minutt tok Arsenal ledelsen etter et frispark fra Fábio Vieira. Inne i boksen presset Arsenal på, og Mohamed Elneny nikket ballen i mål.

To minutter deretter økte Arsenal ledelsen til 2–0 ved Eddie Nketiah. Spissen rundet keeper etter et vakkert gjennomspill fra Vieira. Ti minutter senere økte samme mann til 3–0 med en leken chip, etter en pasning fra Gabriel Martinelli.

Kampen endte dermed 3–0. Neste kamp for Arsenal er borte mot tittelrival Manchester City.

