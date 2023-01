Fotballstjernen Gareth Bale legger opp

– Min reise på den internasjonale scenen er noe som ikke bare endret livet mitt, men også hvem jeg er, skriver 33-åringen på Instagram og Twitter.

Bale startet proffkarrieren i Southampton, før han dro videre til Tottenham. Deretter gikk han til Real Madrid hvor han virkelig fikk fylt opp troféskapet. Hans siste klubb ble Los Angeles FC.

– Jeg har delt garderobe med gutter som har blitt brødre og støtteapparat som har blitt familie. Jeg har spilt for de mest utrolige managere og følte støtte og kjærlighet fra den mest dedikerte fansen i verden. Takk til hver og en av dere for at dere har vært på denne reisen sammen med meg, skriver Bale.

Han står med 111 landskamper for Wales. Seks ganger har han blitt kåret til årets walisiske fotballspiller.

Da han debuterte i 2006, ble Bale den yngste til å spille en landskamp for Wales. Den lynraske vingen endte med 41 mål, som er rekord. Samme år gjorde han sin debut for Southampton.

Med Wales har Bale blant annet vært med på å spille semifinale i EM i 2016, og han var sterkt delaktig i at landet tok seg til VM for første gang på 64 år i fjor.

Med Real Madrid har han blant annet vunnet mesterligaen fem ganger og den spanske serien tre ganger.

