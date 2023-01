VAR-kontroverser da Liverpool reddet omkamp i Gakpo-debuten mot Wolves

Dermed må lagene ut i omkamp.

Kampen ble enda et skuffende resultat for et Liverpool-lag som sliter. De rødkledde skuffet også stort i 1-3-tapet for Brentford mandag.

Før kampen var oppmerksomheten rettet mot Cody Gakpo som startet på topp sammen med Mohamed Salah og Darwin Núñez.

Nederlenderen gikk fra PSV til Liverpool i romjulen. Prislappen skal ha vært på rundt 385 millioner norske kroner.

Det tok bare fire minutter før 23-åringen fikk sitt første skudd på mål, men forsøket hadde Wolves-keeper Matija Sarkic god kontroll på.

Det var heller i motsatt ende av banen det skulle smelle først. 25 minutter ut i kampen sendte Allison Becker ballen rett i beina til Gonçalo Guedes innenfor 16-meteren. Portugiseren fikk en svært enkel jobb med å sette inn kampens første mål.

Like før pause svarte de rødkledde. Fra langt hold svingte Trent Alexander-Arnold inn en ball i bakrom. Den hadde Darwin Núñez luktet. Han sto alene i feltet og kunne trille ballen inn i det lengste hjørnet på første berøring. En scoring og en målgivende pasning som gjorde godt for to spillere som tidvis har slitt med å få målpoeng denne sesongen.

I andre omgang sendte Gakpo av gårde en ball til Salah i bakrom. Ballen traff Toti Gomes i midtforsvaret til Wolves. Likevel fikk Salah tak i ballen og bredsidet den inn i mål. Reprisen viste at Salah var i en klar offsideposisjon da ballen gikk, men dommer anså Gomes å ha påvirket situasjonen såpass mye at offsiden var opphevet.

Igjen svarte Wolverhampton. Hee Chan Hwang spilte veggspill med Matheus Cunha inn i Liverpools 16-meter og skled inn utligningen som sementerte sluttresultatet.

