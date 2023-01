Rashford med mål og to målgivende da United gikk videre i FA-cupen

Laget har nå vunnet fem kamper på rad etter VM-pausen. Før det vant de to kamper mot Aston Villa (ligacup) og Fulham (PL).

Marcus Rashford var nok en gang utslagsgivende da han både scoret og serverte to målgivende pasninger i kampen. Engelskmannen har vært svært god for United den siste tiden.

Kampen var lenge jevn, men et selvmål av Everton-stopper Conor Coady i 2. omgang ga de rødkledde en fordel de ikke mistet.

Bare tre minutter etter dommeren blåste i gang kampen kom det første målet. Marcus Rashford fikk med seg ballen ute på venstrekanten og satte fart. Ved hjørnet av 16-meteren vendte angriperen bort Ben Godfrey og sendte ballen mot bakre stolpe. Der dukket Antony opp og skled ballen inn i det åpne målet. Det var brasilianerens første FA-cup-mål og hans fjerde totalt for klubben etter overgangen fra Ajax.

United fikk deretter flere halvsjanser, men det var Evertons Demarai Gray som skulle komme nærmest med et skudd i stolpen fra 18 meter.

Everton-scoring

Skuddet var likevel et varsel på hva som var i vente – for like etter var det Everton som fant veien til nettmaskene. Fra død vinkel sendte Neal Maupay inn et hardt innlegg på første stolpe. Der sto keeper David de Gea, som istedenfor å stoppe ballen, lot den på klønete vis passere mellom beina og videre inn i feltet. Der lurte Everton-stopper Coady som fikk en enkel jobb med å tuppe inn utligningen.

Etter en opptur i første omgang skulle derimot andreomgangen vise seg vanskeligere for de blåkledde gjestene.

Bare minutter inn i andre omgang taklet Tyrell Malacia Everton-angriper Alex Iwobi. Reprisen viste at taklingen var forholdsvis ren, men Iwobi fikk en stygg vridning i ankelen i situasjonen. Spilleren ble liggende lenge nede og måtte av banen på båre.

Like etter ble vondt verre for Everton. Rashford vendte bort Séamus Coleman både en og to ganger og sendte et flatt innlegg inn i boksen. Ingen United-spillere var ved enden av innlegget, men isteden var det Coady som fikk en fot på ballen og sendte den inn i eget mål.

Annullert mål

Everton hadde en god periode mot slutten av kampen, og kvarteret før slutt trodde Frank Lampards menn de hadde skaffet seg utligningen. Gray kom seg nok en gang fri på kanten og fant Dominic Calvert-Lewin i boksen som satte ballen i mål. Det viste seg derimot at Gray var i en hårfin offside da pasningen gikk og VAR annullerte målet.

Like før slutt felte Godfrey innbytter Alejandro Garnacho i feltet og dommeren pekte på ellevemetersmerket. Straffen satt Rashford enkelt i mål bak Jordan Pickford.

Manager Erik ten Hag har tilsynelatende begynt å få sving på sakene i Manchester. Laget har vunnet alle fem kamper etter VM-pausen og bare sluppet inn ett mål i prosessen.

For Everton derimot ser ting mørkt ut. Klubben ble buet av banen av egne fans da de tapte 4-1 mot Brighton tirsdag. Med en 18.-plass i ligaen og exit fra FA-cupen må manager Frank Lampard finne på noe virkelig lurt for å få de blåkledde tilbake på vinnersporet.

