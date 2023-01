Innbytterne berget Haalands City borte mot Chelsea

Mahrez og vingkollega Jack Grealish ble byttet inn da City slet med å få hull på Chelsea-laget, og duoen fikk uttelling bare tre minutter etter at de entret banen. Mahrez startet selv angrepet som endte med at Grealish fant ham på bakerste stolpe, og algerieren kunne trille inn ledermålet.

Det var andre takter over City-laget etter en tam åpningsomgang der Erling Braut Haaland ble pakket godt inn av Chelseas forsvar. Nordmannen kom nesten til en stor sjanse etter 72 minutter, men var et par centimeter fra å kunne dytte pasningen fra Kevin De Bruyne inn i målet.

City-sjef Pep Guardiola var i det kreative hjørnet og stilte laget opp i noe så sjeldent som en 3-2-4-1-formasjon med backen João Cancelo som høyreving. Ved pause erstattet han Cancelo og Kyle Walker med Rico Lewis og Manuel Akanji, og etter hvert begynte det å sitte mer og mer for gjestene.

Chelsea stilte til kamp med en vond skadeliste, og den ble verre allerede i løpet av kampens åpningsminutter. Raheem Sterling hinket av banen etter bare fire minutter, mens Christian Pulisic slo følge noe senere.

Det skal nevnes at Pulisics erstatter, 19-åringen Carney Chukwuemeka, gjorde et svært friskt innhopp. Han kom også nærmest scoring før pause med et langskudd i stolpen.

Kort etter sidebytte var det City-stopper Nathan Akés tur til å sende ballen i metallet. Han headet i stangen etter en dødball fra De Bruyne.

I minuttene som fulgte, skapte begge lag gode muligheter, men tendensen var at City så farligst ut. Og målet kom også ved Mahrez etter 63 minutter.

City hadde god kontroll etter scoringen og senket etter hvert tempoet noe. Det holdt til å sikre tre poeng og redusere luken opp til serieleder Arsenal til fem poeng.

Chelsea er på sin side inne i en vond resultatrekke. Graham Potters mannskap ligger på 10.-plass i Premier League.

