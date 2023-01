Landslagsback Fredrik Bjørkan returnerer til Bodø/Glimt

Overgangen ble bekreftet onsdag etter at både VG og Nettavisen tidligere har kunnet erfare at 24-åringen ville resignere for de gulkledde.

Bjørkan forlot Bodø/Glimt vederlagsfritt etter 2021-sesongen. Han signerte deretter for Hertha Berlin, men det ble lite spilletid og få sjanser for landslagsbacken i Tyskland.

Han ble så leid ut til nederlandske Feyenoord foran årets sesong, men heller ikke der har det klaffet. VG har skrevet at Bjørkan går tilbake til Glimt gratis etter at kontrakten med Hertha ble terminert.

Glimt har tidligere hentet landslagskaptein Omar Elabdellaoui til klubben foran utslagsrundene i conferenceligaen som starter i februar. Bodø/Glimt møter polske Lech Poznan og har første hjemmekamp 16. februar med returkamp i Polen torsdagen etter.

Bjørkan er den tredje spilleren som returnerer til Bodø etter mislykkede opphold i utenlandske klubber. Tidligere har Patrick Berg og Marius Lode kommet tilbake.

