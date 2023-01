Berget ferdig i Malmö: – Ikke lenger ønsket

– Dessverre er jeg nødt til å si takk og farvel til Malmö FF. Fotballen kan være brutal. Det føles rart å ville være med, men ikke lenger være ønsket, skriver han.

32-åringen har vært en stor profil i den svenske storklubben. Han spilte der i årene 2015 til 2017 og 2019 til 2022. Han var med å sikre fire seriegull.

– Jeg er stolt over min tid i MFF. Stolt over hva jeg har gjort, hvem jeg har vært og hva vi har oppnådd sammen. Jeg har fått minner og venner for livet, skriver han.

Berget spilte mellom de to oppholdene i Malmö for New York City i MLS. Han har også spilt for Lyn, Strømsgodset, Molde, Cardiff og Celtic. Tidlig i karrieren hadde han også et opphold i Udinese.

Berge spilte 20 landskamper for Norge i årene 2012 til 2017.

[ Landslagsback Fredrik Bjørkan returnerer til Bodø/Glimt ]