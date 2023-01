Nottingham Forest slo tilbake og tok poeng mot tungtgående Chelsea

David Datro Fofana, Chelseas nyinnkjøp fra Molde, satt på tribunen og fikk se sine nye lagkamerater ha nesten 80 prosent ballbesittelse i den første omgangen. De slet likevel med å skape sjanser, men etter et drøyt kvarter kom likevel ledermålet, med god hjelp fra vertene.

Christian Pulisic ble spilt fram på venstresiden, utfordret Joe Worrall og la inn. Presset av Kai Havertz prøvde Willy Boly å klarere, men traff ballen med hælen slik at den gikk i en høy bue og traff tverrliggeren bak egen keeper Dean Henderson. Ballen spratt ut til Raheem Sterling, som kunne knalle den i tomt mål på halvspretten.

Det var Sterlings 113. Premier League-mål i karrieren, men det første siden august.

Chelsea gikk inn i det nye året på 9.-plass på tabellen, men ville med seier klatre til 7.-plass. Ved pause tydet det meste på at det ville lykkes for Graham Potters lag. Nottingham Forest hadde skapt svært lite, og dessuten brukt energi på å hisse seg opp over dommeravgjørelser.

Energi

I pausen så Forest-spillerne ut til å ha innsett at det var bedre å bruke energien på å angripe. Chelsea-keeper Kepa ble satt på prøver nesten umiddelbart, og kampbildet var fullstendig forvandlet.

I det 54. minutt ble Ryan Yates spilt fram på høyresiden og slo skrått ut til Morgan Gibbs-White, som med strak vrist sendte av gårde en rakett. Ballen traff tverrliggeren helt borte i krysset og spratt ned og ut.

Gibbs-White tok seg til hodet i fortvilelse, og det gjorde sikkert mange av tilskuerne på City Ground også, men ikke lenge etter skulle samme mann ha en fot med i utligningsmålet.

I det 63. minutt tok Gibbs-White hjørnespark fra venstre. Kai Haverts prøvde å klarere, men nikket i stedet ballen rett opp. Boly brukte muskler i en duell med Pulisic og nikket ballen fram til høyreback Serge Aurier, som dempet ballen på brystet og scoret fra spiss vinkel mellom beina på Kepa.

Hjemmestyrke

Det var Forests 12. seriemål for sesongen, og det 11. på hjemmebane. Det skulle vise seg å holde til den sjette strake hjemmekampen uten tap i ulike turneringer.

Forest fortsatte å angripe, men Chelsea var nærmest et vinnermål. I det 81. minutt slo Hakim Ziyech et flott innlegg som innbytter Pierre-Emerick Aubameyang nikket utenfor fra god posisjon ved lengste stolpe. Rett bak ham var Pulisic klar til å sette ballen inn.

Poenget betyr at Forest nå har både Wolverhampton og Southampton bak seg. West Ham på rett side av nedrykksstreken er foran på bedre målforskjell.

Chelsea klatret forbi Brighton, men er bare nummer åtte.

