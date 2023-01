Martinez fortalte Belgia-spillerne underveis i VM at han skulle slutte

– Det var veldig vanskelig å gi beskjeden om at jeg skulle slutte, sier Martinez til Het Laatste Nieuws.

Spanjolen ga spillerne beskjeden etter puljetapet mot Marokko. Fire dager senere røk belgierne ut av VM etter 0-0 mot Kroatia.

– Jeg hadde aldri gjort det før og håper jeg aldri trenger å gjøre det igjen. Jeg kunne ikke kontrollere alle følelsene lenger, sier Martinez om den tunge beskjeden han ga spillerne.

Martinez' avsløring betød at Belgia-spillerne var klar over at puljekampen mot Kroatia kunne bli hans siste kamp etter seks år i jobben. Spanjolen hadde ledet laget siden 2016.

Underveis i mesterskapet kom det også flere meldinger om dårlig stemning og krangling i Belgia-troppen. Det mener Martinez var helt feil.

– Det som skjer i garderoben, forblir i garderoben, det er et hellig sted. Faktisk var det helt motsatt av hva pressen hevdet. At de ikke brydde seg om hverandre, var langt ifra sant, sier Martinez.

